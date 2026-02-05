Esta semana el reino de Lechería, perteneciente a los Emiratos Sifrinos Unidos (ESU), anunció que llegó a un acuerdo con Venezuela para retomar las relaciones diplomáticas. Un paso importante tras la ruptura total ocurrida con la cuestionada reelección de Maduro en 2024 y la infame Guerra de los Shawarmas en 2025.

Su alteza, el jeque Alessandro Sayegh, interrumpió su sesión de kite surfing en la playa Lido para explicar la decisión: “Bro, la verdad desde que se llevaron a Maduro como que la cosa está cambiando full, ¿sabes? Entonces como que decidimos tener relaciones diplomáticas, eliminar el requisito de visa para venezolanos y abrir las puertas de nuestro humilde reino de arena para estar finos, ¿sí me explico? Al final así podemos ir a rumbear en Caracas y las jevas pueden venir a rumbear acá, paseamos en el Morro, visitamos Isla de Plata en el yate, montamos un negocio vacío que evidentemente funciona a base de lavado de dinero, las cositas típicas de nuestro reino y nuestra cultura, pues”, aseguró Sayegh, mientras le declaraba guerra eterna a Puerto la Cruz.