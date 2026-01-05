País inicia el año nuevo en completo estado de shock luego del final de Stranger Things

Millones de venezolanos, dentro y fuera del país, iniciaron el 2026 en un completo estado de shock, sorpresa e incredulidad tras los recientes bombardeos, tiros y muertes ocurridos durante el último episodio de la famosa serie Stranger Things, dejando una oleada de emociones encontradas con respecto al desenlace de la historia.

“Sin duda, para mí, ese final tan malo es lo peor que le ha pasado a este país en todo el mes de enero”, confirmó Zuleyda Fuenmayor, ama de casa de 54 años con una cuenta pirata de Netflix que paga a tasa BCV. “En lo que va de año no he podido pensar en otra cosa, así de impactada quedé. ¿Cómo es posible que esos niños llegaran, se metieran al Upside Down más upside que el otro Upside Down, pegaran cuatro tiros y acabaran con Vecna en un momentico, en menos de dos horas? Demasiado invento esa vaina. O sea, una operación prácticamente quirúrgica como esa me parece cero realista; de paso no se murió ni el negrito, que tú sabes que a los negritos siempre los matan. Nada. Una cosa así jamás podría pasar en el mundo real. Se pasaron esos escritores, pues; es que ni Terminator hace eso así”, concluyó Fuenmayor, quien comenzó a ver Game of Thrones esta semana con la esperanza de que esa sí termine bien.