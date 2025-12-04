Venezolanos varados en Madrid indecisos si quedarse a vivir en el aeropuerto porque es más barato que Caracas

Cientos de pasajeros venezolanos, varados por la cancelación masiva de vuelos, cumplieron una semana viviendo en el aeropuerto de Barajas. Sin embargo, lejos de estar angustiados, algunos de los afectados han decidido vivir en la terminal, asegurando que el costo de vida en el Duty Free es «una ganga» comparado con los precios de Caracas.

Augusto Marcano, un joven de 21 años que sobrevivió tres meses en Europa con el mismo presupuesto que gastaba en un fin de semana en Tucacas, ofreció declaraciones sobre su situación: «Mano, saca la cuenta: aquí hay aire acondicionado central, WiFi gratis que vuela y el agua del baño es potable. En Caracas yo pago 100 dólares de condominio por un edificio que no tiene luz y el parquero me cobra 5 dólares por respirar cerca de su rayado. Aquí me como un bocadillo de jamón serrano por 4 euros; allá, con eso no me compro ni una Samba. Sin duda, esta es la calidad de vida que merezco», declaró Marcano mientras guindaba una hamaca entre dos máquinas expendedoras.

La comunidad venezolana en la T1 ya se organizó formalmente. El grupo se ha dividido en dos bandos: los que extrañan el sol y el cielo de Caracas, y quienes ven la cancelación de los vuelos como la excusa perfecta para no volver. Este último grupo ya fundó una junta de condominio en el Duty Free, inauguraron una barbería vintage en los baños de discapacitados y abrieron un bodegón en la puerta de embarque J52, todo con la esperanza de llamar la atención de la policía y salir protagonistas en un episodio de Alerta Aeropuerto.