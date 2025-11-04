El nuevo Lamborghini de la Policía Nacionalité Bolivariana (PNB) elevó el glamour, el estatus y el caché de la institución —y de sus funcionarios que no saben deletrear “Lamborghini”—. El cambio ha sido tal, que ya no piden “pa’l fresco”, sino que prefieren alternativas más elegantes, como Dom Pérignon, caviar y empanadas de camarón.

Mientras era detenido por tener los papeles de propiedad de sus boxer en regla, nuestro pasante subpagado tomó las declaraciones del refinado oficial Jeffren Pérez Pérez: “Este esclusivo (sic) vehículo perteneciente a los cuerpos de seguridad refleja los nuevos valores plus ultra como tal de nuestra institución. Motivo por el cual per sé no podemos conformarnos con colaboraciones económicas categorizadas como niches, es decir, menores a las 5.000 unidades de dólar. De ahora en adelante, los ciudadanos que incumplan las normas de tránsito establecidas por mi persona, deberán colaborar para los los instrumentos policiales Patek Philippe, los uniformes Dior o las botas tácticas Balenciaga, de lo contrario, lo meteremos en la maletera frontal de 5 centímetros cúbicos del Lamborghini y lo llevamos pa’l comando a 300 kilómetros por hora, donde permanecerá en estado de reclusión hasta que nos diga la clave de Zelle de todos sus familiares”, concluyó Pérez Pérez, mientras secuestraba a nuestro pasante subpagado por no tener los $30.000 que le estaban pidiendo para montarle un equipo de sonido a la lujosa patrulla.