"Eso es lo que cuesta en Miami", asegura señor en país con sueldo mínimo más bajo del mundo

“Como se nota que nunca han salido del país”, “eso es lo que cuesta en Miami” y “en Dubai uno si puede tener legalmente su esclavo”, son algunas de las frases que el emprendedor Alirio López usa para justificar los altos precios de su comercio en Puerto Cabello. Sin embargo, estas frases no son del todo correctas pues, López ignora totalmente que vive en uno de los paises con con el sueldo mínimo más bajo del mundo.

“Como se nota que esta gente nunca ha viajado a una playa en Dubai o Arabia Saudita, allá te cobran relajado unos mil dolaritos por toldo, pero el venezolano tiene esa mentalidad de que quieren todo gratis, como por ejemplo bañarse en una costa que hizo la naturaleza. Así nunca vamos a recuperar el país, hay que mover la economía, los turistas tienen que gastar plata para que el dinero circule de sus bolsillos al mío, ¿sí me entiendes? La playa es totalmente pública, por lo que legalmente yo tengo derecho de cobrar lo que a mí me dé la gana por los servicios que yo ofrezco: como por ejemplo $150 si ves mi negocio desde lejos, $300 si quieres bañarte en el mar o $20 si quieres respirar el aire de la playa. Al que no le guste, que se vaya a otra playa igual de pública donde no existan personas como yo que estén cobrando, sencillito”, concluyó López quién pretende cobrar $100 a todas las personas en la playa pública porque su local pone una música de mierda a todo volumen que nadie pidió.