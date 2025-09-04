Cielo habilita nuevo call center en Perú para atender rezos por la vinotinto

El departamento de atención al cliente del Cielo, encargado de reclamos por milagros, divorcios y apuestas, se vio en la obligación de habilitar un nuevo call center en Lima, Perú, para poder atender la avalancha de rezos desde Venezuela, pues están colapsando las líneas celestiales pidiendo que la selección vinotinto milagrosamente sume puntos ante argentina en su partido de eliminatorias para el Mundial 2026.





El Arcángel Austin Santos, jefe del departamento y responsable de que aparezcan billetes viejos en el bolsillo de tu pantalón, explicó que aunque la medida es temporal, todo depende del resultado del partido: “Nos vimos obligados a habilitar este nuevo call center para atender exclusivamente a los fanáticos vinotinto que nos tienen el sistema caído pidiendo que Messi se lesiones, que Salomón meta hat-trick y hasta intentando contactar al espíritu de Maradona, como si ese tipo no estuviera jugando caimaneras por allá con Luci. Incluso al pobre José Gregorio lo tienen tan ocupado con ese partido que perdió a tres pacientes esta tarde. La verdad es que ojalá sí le puedan meter sus 6 goles a Argentina para que aseguren esa clasificación de una vez, aunque sea para el repechaje, porque sino vamos a tener que cancelar un par de terremotos que teníamos planeados para poder abastecernos con todos los rezos del martes ante Colombia”, detalló Santos, quien no pudo evitar apostar por Venezuela en el parley que organiza San Pedro.