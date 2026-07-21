Marco Rubio anuncia que ya ahora sí, ya de pana, de panita, pronto viene la transición
El secretario de Estado de EE. UU. y niñero de Delcy Rodríguez, Marco Rubio, anunció que la transición democrática en Venezuela finalmente comenzará, ahora sí, de verdad, en serio, de pana, así de panita, juradito y todo, 100% real no fake, con total seguridad, a partir de agosto, o tal vez septiembre, dependiendo de si hay feriados o no.
“Ya casi, Venezuela, no falta nada, confíen en mí, ¿cuándo les he quedado mal? Si yo digo que en agosto, es en agosto, o septiembre, pues, ¿no? Lento pero seguro, ustedes saben cómo es”, reveló Rubio durante una entrevista exclusiva en Portada’s. “De panita, así serio, de verdad, lo juro por el catire, que ahorita sí seguro, segurísimo, confirmadísimo, prometidísimo, de pana, panita, de corazón, que aproximadamente entre agosto y diciembre del 2092 inicia la transición, de pana, panita, juradito, seguro pero con total seguridad, ¿okay? Y el que no confíe que me avise y me lo diga en la cara, porque yo sí mando a devolver a Maduro de una vez, no me importa. Ese desgraciado jode mucho por allá, ustedes creen que encerradito está tranquilo, pero ya se comió todos los chicharrones de Brooklyn y al menos a dos presos más”, explicó Rubio, mientras los presentadores lo obligaban a bailar merengue en medio de la entrevista.