Un impactante informe presentado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), actuales empleadores de Delcy y Jorge Rodríguez, reveló que, tras una extenuante investigación a cargo de las mentes más brillantes de la entidad, se descubrió que Nicolás Maduro podría haber sido el principal responsable de robarse las elecciones a favor de Nicolás Maduro.

La fuerte acusación se dio a conocer oficialmente a través de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, Venezuela y Acarigua, quien explicó: “Luego de años de investigación, la mejor investigación, la más profunda —algunos dicen ‘nunca hemos visto una investigación tan profunda’—, pero no me conocen, la mía es la más profunda; descubrimos que Nicolás Maduro podría haber mentido sobre el resultado de las elecciones en 2013, 2017, 2018, 2020, 2021, 2024 y 2025. Quién sabe, tal vez para robárselas, no estamos seguros, pero tenemos fuertes sospechas. En el informe, sorprendentemente, también logramos confirmar que el agua moja, el ron rasca y el pipe preña”, concluyó Trump, mientras le ordenaba a Delcy usar otro traje fosforescente en público como parte del ritual de humillación.