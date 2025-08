OPORTUNIDAD: Banco vende dólares a tasa BCV a través de su plataforma caída

A pesar de la inflación Venezuela sigue posicionándose como la economía más grande de América después de todos los países de América. Y es que ahora los bancos nacionales ofrecen dólares a la tasa de cambio oficial a través de sus plataformas, que siempre están caídas, facilitando a todos el acceso a las arrecheras.



En un abrir y cerrar de ojos, los usuarios de los bancos venezolanos tienen la cuenta llena de ceros… a la izquierda, porque nunca logran conservar el valor de su dinero. Así lo cuenta, orgulloso, Felipe Paz, director de uno de los bancos más grandes del país, el Banco Pazivo: “Nos enorgullece anunciar que absolutamente todos pueden acceder a divisas a través de nuestra plataforma, siempre y cuando funcione, que es nunca. Y así poder ahorrar, garantizar la nómina de los empleados a fin de mes y pagar OnlyFans, ya que todavía la prestigiosa plataforma no acepta biopago. Ustedes saben que mover la economía y garantizar transparencia a nuestros clientes es uno de nuestros objetivos. Por eso, ahora, cada vez que le den a ‘mesa de cambio’ en nuestra web, aparecerá un mensaje claro y conciso que dirá que algo ha ocurrido y que ahora no se puede, pero sin especificar qué es lo que ocurrió, para no entrar en tonterías”, concluyó Paz antes de comprar, a tasa oficial, los únicos $20 que le ha vendido el BCV esta semana.