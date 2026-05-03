Domingüire No. 369: Anne Hathaway

Tras una larga espera de una semana la Dominguire renace de las cenizas como el ave fénix para lucir en su portada a la actual princesa de Genovia, asistente de Miranda Priestly y portada del diario de nuestro pasante subpagado, Anne Hathaway, quien ha tenido una carrera tan impecable que parece mentira, mínimo hizo algún guiso de bodegones en Genovia.

Pero al igual que el sueldo mínimo, un solo artículo nunca es suficiente, así que también te traemos un traductor millenial-gen z, consejos para sacarles seguidores a ese culito y una guía para desparasitarse solo en casa con bicarbonato, cloro y un gancho de ropa. ¿No nos crees?, compra ya tu Domingüire y descubre esta estafa que llevamos desde hace años.