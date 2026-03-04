Jim Carrey se opera la cara para distraer a todo el mundo de su mamoplastia
La más reciente aparición pública del actor Jim Carrey dejó a miles de fanáticos desconcertados con el extraño aspecto de su cara. Mientras algunos expertos teorizan que se realizó operaciones cosméticas para su papel en Papita Maní Tostón 3, quienes de verdad prestan atención saben que es para distraer al mundo de su mamoplastia.
Conversamos con Javier “El Flaqui” Muñoz, experto en farandula y pasante subpagado de Portada’s, quien aceptó darnos su opinión a cambio de medio pote de popper: “La gente anda loca tipo loca de verdad analizando si se inyectó botox, si se hizo lifting facial o si es otra víctima más de las rinoplastias del Dr. Frailejón o como se llame. Pero todo esto nos está distrayendo de lo realmente importante: Lo di-vi-na que quedó nuestra reina con esa mamoplastia que se hizo. Jim Carrey está dando Diosa Canales, está dando Rosita, está dando prepago oliendo Tusi en Los Roques. Si me preguntan a mí, deberían darle el papel de Rosmery en el nuevo remake de Somos Tu y Yo”, detalló Muñoz, mientras le llegaba una notificación de nuestro pasante subpagado en Grindr.