Petro le regala copia firmada de Sin Tetas no hay Paraíso a Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con Donald Trump en La Casa Blanca, y como gesto de buena fe, el colombiano le llevó un merengón hecho por él mismo y una copia en DVD de la telenovela Sin Tetas No Hay Paraíso autografiada por Carmen Villalobos, la protagonista.

Petro se desvivió en regalos, halagos y agradecimientos a Donald Trump por devolverle su visa y su suéter de Mickey Mouse que le revocaron hace unos meses: “La reunión fue positiva en primerísimo primer lugar a pesar del momento de profunda tensión entre el whisky y mi persona. María Corina le llevó su medalla del Nobel, la FIFA le regaló a Cristiano Ronaldo y yo decidí llevarle lo mejor de mi país, pero cómo nos sé hacer bandeja paisa le llevé una copia firmada de Sin Tetas No Hay Paraíso, eso sí, el DVD porque eso de tocar libros no va conmigo, una vez tropecé con uno y tuve que limpiar la zona con mucho whisky, ¡que rico el whisky! Yo espero que Trump sepa apreciar esa excelente obra audiovisual, y como yo, esté de acuerdo con Yésica La Diabla en lugar de la mamá de Catalina”, concluyó el alto funcionario antes ordenar un ronda de shots para todos los presentes y explicarles cómo se organiza una “buena orgía monteriana”.