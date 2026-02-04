El empresario colombiano, testaferro y diseñador de la crisis venezolana del 2016 a través de las bolsas CLAP, Alex Saab, fue capturado en una operación en conjunto con el Sebin, el FBI, la CIA, la NBA y el CS:GO, generando la indignación de millones de gorgojos que Saab importó y que ahora salen a las calles a protestar exigiendo su libertad por segunda vez en su historia.

Grogorio Gorgez, un gorgojo líder del movimiento chavista Diarrea Para Todos, declaró sus exigencias ante las cámaras de los Techo Spark de VTV: “Suelten a nuestro padre supremo Alex Saab, él fue el que nos sacó de la basura en México para darnos una mejor vida como alimento en Venezuela y ahora le debemos esta. Él solo es un honesto empresario que quebró al país, importó lentejas y arroz con insectos, repartió cemento como si fuera leche en polvo y robó todo lo que pudo, pero eso es porque su entorno lo tenía engañado. Alex es una buena persona buscada en 200 países solo porque le tienen envidia, devuelvanlo ya mismo o nos veremos forzados a hacer un show con drones y luces, o peor aún, una bailoterapia en la Plaza Francia de Altamira”, concluyó Gorgez antes de arruinarle las arepas a un joven que tuvo que cenar mantequilla sola.