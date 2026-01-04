Maduro asegura que Cumaná le da tres patadas a Nueva York

El exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dio sus primeras declaraciones desde su detención y posterior extradición a Estados Unidos —aunque él sigue pensando que es un viaje sorpresa que organizó Cilia— y aseguró que Cumaná le da tres patadas a New York City.

Luego de lavarle los boxers a P.Diddy, Maduro logró hablar con la prensa desde un vergatario que llevaba escondido entre los cauchitos desde su captura en Venezuela: “Compadres y compadras, estoy aquí disfrutando de unas vataciones (sic) que me regaló Cilita, pero yo que soy casi neoyorquino, pues, les digo que Nueva York son solo siete mil calles que van pa’llá y que van pa’cá, y unos rascacielos más o menos bien pintaditos. Cumaná es una súper ciudá (sic), ¿ah?, Cumaná le da tres patadas a Nueva York en peñeros, en guarapita, en Mochimas y Mochimos, no tiene nada que envidiarle a Nueva York excepto que allá no hay Tortugas Ninja, pero aunque sea un morrocoy que baile joropo tiene. Esta ciudad ni siquiera tiene morcilla de tonina con arequipe, la que yo tanto pedía en Venezuela”, concluyó el exdictador antes de bailar “Tú con él” de Frankie Ruiz con P.Diddy.