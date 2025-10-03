La superestrella del pop y autora de canciones que fácilmente podrían ser un vallenato, Taylor Swift, rompió una nueva barrera este viernes al lanzar su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl en el tradicional formato venezolano Free Cover sorprendiendo a sus millones de fanáticos a nivel mundial.

Con líricas llenas de metáforas fálicas, puntas subversivas hacia sus exnovios y dedicatorias a la Virgen de la Chinita, Swift le hizo honor al género con esta poderosa obra maestra de caviar musical grabado directamente desde la Vereda del Lago de Katy en Texas. Acompañada por un conjunto de músicos venezolanos que sospechosamente roban demasiada cámara, y frente a una audiencia en vivo de los mayores influencers venezolanos en Estados Unidos y algunas exestrellas de la televisión venezolana que hacen Uber, Tay-Tay derrocha talento mostrándonos La Vida de una Showsera, por su traducción en español, donde toma fuerte inspiración de grandes artistas del movimiento Free Cover como Betulio Medina, Diveana y Nacho, la cual se hace que evidente en temas como The Fate of Ophelia, donde homenajea nombres marabinos, así como en CANCELLED!, que es como se encuentran la mayoría de los artistas de Free Cover.

Sin duda alguna, este disco no parará de sonar en tascas venezolanas, puestos de pastelitos y los audífonos de hombres performativos alrededor del mundo, permitiéndonos disfrutar —en contra de nuestra voluntad— de la poderosa voz de Taylor respaldada por los poderosos furros producidos por el Pollo Brito donde sea que estemos.

Aunque esto no es un review, nos vemos en la necesidad de clasificarlo como un 100/10, un clásico al instante, podríamos incluso clasificarlo como su magnus opus, todo con tal de que las Swifties no nos ataquen en los comentarios.