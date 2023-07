Gobierno muestra dedo de Tareck El Aissami para confirmar que se encuentra sano y salvo

Ante las constantes preguntas sobre el paradero del ex ministro de petróleo, Tareck El Aissami, tras su implicación en la trama de corrupción PDVSA-Crypto, el Fiscal General de la República y aplicador habitual de botox, Tarek William Saab, se dirigió a los medios para mostrar un dedo del ex-dirigente chavista y acallar de una vez por todas los rumores sobre su desaparición.

“Aquí está, para que dejen el chisme. Se encuentra totalmente sano y salvo por ahí en un lugar que no les puedo decir y tampoco es de su incumbencia”, afirmó el fiscal, haciendo un esfuerzo sobrehumano por mover la cara mientras hablaba. “Lo tenemos muy bien cuidado, recibe su media porción de comida al día, sus 3 minutos de aire libre y de vez en cuando le ponemos un trapo en la cara y le echamos agua con una manguera para que se refresque. Pero ojo, no vayan a creer que lo tenemos detenido ni nada por el estilo, él está totalmente libre, pero tampoco es como que está libre de sus crímenes, que tampoco es como que tengamos certeza que fue su culpa la desaparición de los 3.500 millones, aunque él era el ministro cuando ocurrió, pero igual no está detenido como tal, ¿si me entienden? Bueno, ya fue suficiente información, dejen de estar averiguando y busquense un oficio”, concluyó Saab, mientras se tomaba su tetero de yuca con Fit9.