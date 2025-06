Sundde fiscaliza a fiscal del Sundde que cobró soborno a paralelo

La Superintendencia Nacional para la Destrucción del Dólar Estadounidense (Sundde) informó que una comisión de funcionarios disfrazados de gente normal inspeccionó comercios para asegurar el uso del dólar a la tasa oficial, y entre los sancionados hay un fiscal de la Sundde que cobraba sobornos a tasa paralela.

Luego de la repartición adecuada del soborno entre los funcionarios decentes, el fiscal sancionado dio declaraciones ante periodistas y empleados de VTV disfrazados de periodistas: “Me equivoqué, jamás debí cobrar mis respectivos sobornos a una tasa que no es la impuesta por el ejecutivo nacional, no es lo mismo libre mercado que libertinaje de mercado, aquí hay unas leyes y hay que cumplirlas a menos que seas ministro. Si mi presidente obrero chavista leninista stalinista polpotista ghengiskanista considera que el dólar está a 10 bolos esa es la tasa oficial, no se cuestiona. Así que la próxima vez que esté haciendo la matraca de rutina juro por Chávez cobrar a tasa oficial, total, eso es a los guebones que no tienen un contacto en el BCV que les toca comprar dólares caros”, concluyó el funcionario antes de quemar un supermercado que presuntamente vendía “lechugas”.