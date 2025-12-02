El reportaje del reputado periódico estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) reveló que el gobierno venezolano mantiene estrechos y discretos vínculos con Vecna, quien juega un papel decisivo dentro de una operación secreta destinada a acabar con toda la humanidad.

Según el informe, las constantes fallas de luz e internet en Venezuela no serían simples problemas de infraestructura, sino parte de un acuerdo gubernamental con Vecna: crear un ambiente perfecto para que la población no pueda escuchar sus canciones favoritas —como Candy, La Sensación del Bloque o El Zancudo Loco— lo que facilita que el villano pueda capturarlos y, en vez de sacarles las caraotas, enviarlos directamente al Upside Down. Una vez allí, las víctimas son obligadas a pasar por larguísimas filas de migración administradas por las autoridades de esa dimensión alternativa, que aun así sigue siendo más bonita que Guacara, antes de ser enviadas a trabajar en los campos de recolección de chimó. Se sospecha que, como parte del trato con Vecna, funcionarios venezolanos reciben a cambio el derecho a escaparse ocasionalmente al Upside Down para “reuniones estratégicas”.