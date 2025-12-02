Upside Down pedirá visa a ciudadanos venezolanos

El gobierno de la República Democrática del Upside Down, la dimensión maligna del universo de Stranger Things, anunció que solicitará visa a los ciudadanos venezolanos o maracuchos que quieran ingresar a su territorio ante la creciente ola migratoria que colapsa los servicios del hermano país.

La primer ministro del Upside Down, Bárbara “Barb” Holland, anunció: “La situación de los migrantes venezolanos es insostenible, cada día llegan más y más huyendo de la crisis y las cejas tatuadas para buscar un mejor futuro, y aunque aquí en el Upside Down les intentamos dar un lugar entre nuestras cenizas y oscuridad perpetua, que es mucho mejor que la oscuridad absoluta de Maracaibo, ya nuestros funcionarios no pueden más. Como el otro día que el licenciado Demogorgon tuvo que tramitar más de 500 solicitudes de asilo y le dió un ataque de ansiedad. Para evitar que esto siga empeorando a partir de hoy exigimos visas los venezolanos, para que solo vengan los que tienen dinero a gastarlo aquí sin tanta lloradera y visiten nuestra capital, Demoracas, donde podrán conocer las torres de Democentral, la montaña Demóvila y nuestra espectacular playa Demopantis, sin duda de las mejores del continente”, concluyó la presidente antes de nombrar a Vecna como ministro de extranjería y cerrar la embajada del Upside Down en Caracas.