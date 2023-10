Señora que llegó ilegal por avión explica por qué su asilo es más válido que el tuyo aunque los 2 se iban a joder en Venezuela

Cada día cientos de venezolanos en Miami que solicitaron asilo político le exigen al gobierno de los Estados Unidos que evite otorgar asilo político a los venezolanos que están entrando por la frontera. Este es el caso de la señora Xiomara Herrera, una venezolana de 62 años que llegó al país americano en el año 2010, luego de mentirle al oficial de migración al decirle que sólo venía de vacaciones.

“A mí me parece injusto porque yo sí hice mi proceso correcto y legal de entrar con mi visa de turista, y ya ahí sí después pedí mi asilo. No como los que están llegando que apenas cruzan la frontera ya piden asilo de una vez y se los llevan detenidos”, aseguró Herrera, a quien también se hubieran llevado detenida si hubiese pedido asilo en el aeropuerto en vez de decir que venía de vacaciones. “Es que de verdad, esa gente que arriesga su vida cruzando El Darién y entrando ilegalmente a este país ¿para qué necesitan asilo político? Para eso que se queden en Venezuela. El presidente Biden debería poner mano dura y sólamente permitirle solicitar ese asilo a las personas de bien como uno, que sí tenía pasaje para el avión, los que nos vinimos porque nos gusta este país pues, no porque nuestra vida corriera riesgo o algo por el estilo. Ese es el asilo del bueno, no el de esa gentecita dizque refugiada que está llegando al país sin plata”, concluyó Herrera, quien claramente no sabe que el asilo político es un derecho humano.