“Me encanta Alleh y Yorghaki”, asegura treintañero que sólo quiere coger

El arte del cortejo, el agasajo y la fineza todavía no están muertos, pues el treintañero Andrés Londoño lo mantiene más vivo que nunca con sus labias que convierten simples frases en corazones acelerados. Como esta misma tarde, por ejemplo, cuando aseguró ser un fanático empedernido de Alleh y Yorghaki sólo para cuadrarse una chama 10 años menor.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a la residencia de este Don Juan de gustos moralmente cuestionables a ver si aprendía una cosa o dos para conseguir una mujer que lo mantenga, donde tomó sus declaraciones: “Las mujeres son como las entrevistas de trabajo, hay que caerle a coba parejo y sin miedo hasta que caiga la primera, ya después de ahí lo demás no importa. Por ejemplo, a la carajita que me estoy cuadrando ahorita le dije que era fanático de Alleh y Yorghaki, el tarot, la astronomía y los Labubus, yo no tengo ni idea de que son esas vainas, pero a mí lo que me importa es coger, ¿sabes? Cuando se de cuenta que es mentira ya voy a estar dando vuelta en el corsita frente a las nuevo ingreso de la UCAB”, afirmó Londoño, mientras le pegaba el VPH a nuestro pasante subpagado simplemente por hacer contacto visual.