Gobierno arregla la economía prohibiendo ser pobre

El gobierno del premio nobel de economía, Nicolás Maduro, acaba de cambiar totalmente el panorama económico de Venezuela dándole un giro de 360 grados al prohibir la pobreza, erradicando así la pobreza.

Mientras jugaba golf con diamantes en vez de pelotas, Maduro anunciaba su nueva estrategia para dominar la guerra económica: “Ha llegado la hora de la recuperación económica ahora sí de pana, no como las otras 48 veces que había llegado pero solo para los ministros. He decidido prohibir ser pobre, a partir de hoy se lleva Rolex o se lleva cachazo en la nuca por pelabola, y no me vengan con que no pueden porque en Venezuela el que no hace 100 millones de dólares traficando oro y explotando indígenas es porque no quiere. Ya puedo ver las calles del país llenas de carros Aston Martin y casas hasta con 2 microondas, ¿cómo no se me ocurrió esto antes?, es más, también exijo que el dólar cueste -100 bolos, con el precio en negativo todos podremos ganar dinero sin hacer nada, de verdad que soy un genio y me deberían dar el premio super nobel de las economías o un Oscar”, concluyó el mandatario antes de fusilar a un grupo de jóvenes que rindieron el shampoo con agua.