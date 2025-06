Error del Banco de Venezuela le muestra a usuarios cómo se verían sus cuentas si fueran ministros

Un catastrófico error en los servidores del Banco de Venezuela —los cuales consisten de tres laptops VIT amarradas con una guaya— le depositó excesivas cantidades de bolívares a millones de usuarios en el país, permitiéndoles experimentar accidentalmente cómo se verían sus estados de cuenta si hubieran decidido ser ministros en lugar de tener un trabajo honesto.





Alfredo Contreras, quien recibió una transferencia de 200.000 bolívares por parte del banco, nos explicó cómo manejó la situación durante el fin de semana: “Sí te soy sincero yo nunca había visto tanta plata en mi vida y mucho menos en mi cuenta. Me sentí como todo un ministro, o tal vez como una señora de consejo comunal, porque eran bolívares y no dólares. Pero yo sabía que eso había sido un error, por lo que hice lo que cualquier persona honesta habría hecho, comprarme un pasaje directo a Madrid, al ratico cuando solucionaron el error la cuenta me quedó en negativo, pero les deseo suerte intentado cobrarme por allá en Europa. Wow, ¿así de impune se sentirá ser ministro también?”, reflexionó Contreras.

Por su parte, hubo quienes corrieron con menos suerte, pues el banco les debitó incorrectamente todo su dinero durante el fin de semana, como fue el caso de Ricardo Camacaro: “Coño brother, uno trabajando duro todas las semanas junto a la juventud PSUV para malversar fondos honestamente y justo cuando me cuadro a la miliciana que está rica, el banco me quita toda la plata de la cuenta. Así no se puede, ¿cómo se puede mojar el revolucionario así? ¿ah?”, se lamentó Camacaro, a quien el banco le devolvió todo su dinero, más intereses, más bono de guerra económica, más bono de lealtad, más dinero que iba destinado a hospitales públicos.