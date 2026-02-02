Magallanes demuestran que son el hampa seria saliendo a jugar con uniformes de la PNB

Tras la reciente polémica donde Los Navegantes del Magallanes le aseguraron a los Caribes de Anzoátegui que el magallanes “es hampa”, la presión por cumplir su premisa ha ido creciendo hasta el punto de que el equipo carabobeño salió al campo con uniformes de la Policía Nacional Bolivariana para demostrar que efectivamente son los más criminal que hay en la LVBP.

Desde una miniteca que montaron los navegantes en el dog out su mascota, Capy el loro, dió declaraciones: “¿Qué lo qué, mi gente de la LVBP, te habla Capy “cara e’ masacre” el loro, estamos aquí desplazados con nuestros unifolmes (sic) de la PNB pa’ darle coquero a los sapos. Ya le montamos rolo de alcabala entre segunda y tercera base y al que no tenga los papeles de los guantes al día lo llevamos para el comando y le pedimos pal chimó. Aquí lo que hay es hampa seria, nada de hampa triste ni hampa feliz, así que no los quiero ver llorando después cuando nos vean pasar por las bases en moto haciendo caballito, es que no hay manera” concluyó Capy antes de caerse a tiros con un CICPC al que, según informes de la ONU, le cogió la mujer.