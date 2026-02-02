Esta mañana se conoció que Henrique Capriles Radonski, el político opositor a la oposición, se encuentra “picado”, “arrecho” y, sobre todo, “achicopalado”, luego de descubrir que varios de sus colegas opositores, bolichicos y testaferros bolichicos opositores mantuvieron contacto con Jeffrey Epstein sin haberlo invitado jamás a pasar Semana Santa o Carnaval en su isla privada.

Según una fuente anónima, Capriles se enteró de que nunca fue incluido en los planes vacacionales, los “findes de snorkeling” ni los piques de yates en el Caribe tras la reciente publicación de archivos del caso Epstein, donde salieron a la luz correos electrónicos entre el magnate financiero y destacadas figuras venezolanas como Francisco D’Agostino, Ramos Allup y Agui.

De acuerdo con la información, al conocer estos detalles, el doble perdedor presidencial habría sufrido un ataque de ira dentro de su oficina en la sede de Primero Justicia, ubicada dentro de la sede del PSUV, a su vez localizada en el sótano de Delcy. Allí, entre lágrimas y llants, destrozó todo su equipo de streaming de Periscope mientras imaginaba las tardes de construir Chávez de arena que se perdió mientras tenía que aguantarse a Elias Jaua.