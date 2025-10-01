El revolucionario chavista rodilla en tierra y rodillas llenas de tierra, Samuel García, exigió mediante sus redes sociales a Nicolás Maduro que pusiera mano dura contra la criptomoneda USDT, expropiara su fábrica, se la entregara a sus trabajadores pero sólo a los chavistas.

Mientras desayunaba arepa de gorgojo rellena de gorgojos en salsa de gorgojos, Garcia declaró: “Presidente Maduro, apriete el puño y mandé a expropiar el USDT para hacer una cristomoneda (sic) más fuerte que el Bitcoin, es decir, que nos tengan que comprar el USDT con 100 Bitcoin por ejemplo. Ya basta de los tecnoligarcas que quieren abusar del pueblo en vez de descapitalizarse para tenernos contentos, es hora de tomar los medios de producción y hacerlos mierda para luego quejarnos de que no hay nada, ahí tengo unos colectivos cuadrados para empezar a bachaquear USDT, usted me avisa”, concluyó el miembro de PSUV, chamba juvenil y el club de fans de Louis BPM antes de que lo operaran con un cuchillo de plástico en un CDI por ingerir muchos gorgojos.