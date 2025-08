Chamo que nunca se paró temprano para estudiar o trabajar se despierta a la 4 A.M. para ver carrera de F1

La madrugada, las alarmas y la productividad siempre fueron los grandes enemigos de Ricardo Lorenzo di Lorenzo, quien durante 28 años evitó despertarse antes de las 2 P.M. Sin embargo, todo cambió tras descubrir su amor por la Fórmula 1 viendo Drive to Survive, Rush y Voltea Pa’ Que Te Rebasen, pues ahora se despierta incluso a las 4 A.M para ver una carrera.

Obligamos a nuestro pasante subpagado a madrugar parándose a las 2:30 A.M para ir a la residencia de di Lorenzo, ubicada en el almacén del estacionamiento del apartamento de sus padres, donde tomó las declaraciones de este no tan joven apasionado por el deporte automotríz: “Coño hermano, hablandote claro y raspao eso de andar madrugando antes del medio día nunca fue lo mío, ¿sí me entiendes? Pero ahora me paro a la hora que sea para ver el Grand Prix de Hungría, Mónaco y hasta el de Guarenas, tres de la madrugada, dos de la madrugada, no importa, ahí voy a estar despierto. Chamo, lo que pasa es que desde que vi Drive to Survive en Netflix quedé enganchado con mis raíces italovenezolanas, porque tengo pasaporte europeo pues, o sea, me enamoré de Ferrari, Leclerc y de mi máximo ídolo en el automovilismo, Guido de Cars. Hasta me puse a tunear el Optra que me regalaron mis papás, ¿sabes? Le metí unas rolineras nuevas”, confesó di Lorenzo, mientras le quitaba dinero prestado a nuestro pasante para apostar a que Verstappen chocaba.