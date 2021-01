Señora llega hasta Madrid corriendo con las maletas

Cada 31 de diciembre, justo a las 12 de la medianoche, es costumbre entre nosotros los venezolanos salir con unas maletas a darle una vuelta a la cuadra para solicitarle al año nuevo un futuro lleno de viajes. Tener la prórroga del pasaporte vencida no frenó a la señora Carmen Alarcón, quien esta noche salió desde su casa en Caracas con una maleta atrás y no dejó de correr hasta llegar a Madrid, a una velocidad que hizo ver a Usain Bolt como el propio novato.

Nuestro pasante subpagado, a quien tuvimos que reducir su subsueldo por haberse quedado dormido un 31 de diciembre teniendo trabajo pendiente, fue el encargado de conversar con la señora Carmen; nosotros no lo hicimos porque, bueno, es 31 de diciembre: “Ay, mi amor, yo llevo toda esta cuarentena saliendo a caminar temprano con mi grupo de viejas. Todo fue un proceso que me preparó para este momento. Yo dije que en 2021 sí o sí me iba. Yo tenía ya como una semana con esa maleta lista, nunca expliqué para qué era. Mis sobrinos pensaron que ya me había vuelto muy supersticiosa, decían que para qué iba yo a estar haciendo maleta para salir por la cuadra si tenía el pasaporte vencido y además los aeropuertos viven cerrados. ¡Muchacho, yo sé eso, solo que no era mi plan! En cuanto nos dimos el abrazo de año nuevo salí volada por esa puerta y no vi para atrás. Me inspiré en la película esta… la del muchachito este, vale… el que ya está viejo, la película esta de los camarones, creo que fue un documental que vi en Animal Planet… ¡Gump! ¡Ajá, Robert Gump, me acordé! Ajá, yo corrí y corrí y corrí y mira, en un momentico ya estaba en la Puerta de Alcalá. Me ahorré todo ese rollo de inmigración y el sobrepeso”, concluyó Carmen, quien afirmó tener estar “lista” para esperar lo mejor de este 2021, sabiendo que por eso quería decir que va a quedarse en el sofacama de una de sus hijas por un tiempo indefinido.