Chama preocupada porque chamo con el que se besó en la fiesta sigue con el uniforme de GNB puesto el 1ro de noviembre

Isabel Cristina Delgado, una joven de 24 años, aprovechó la noche de Halloween para cumplir la fantasía de toda mujer venezolana, besar apasionadamente a un uniformado de la Guardia Nacional Bolivariana. Sin embargo, el sueño se convirtió en pesadilla esta mañana al darse cuenta que, aunque ya terminó la fiesta, el hombre con quien compartió fluidos toda la noche seguía con el disfraz puesto para ir a trabajar.

La víctima de este traumático incidente le explicó a los medios de comunicación que exigirá una compensación económica por los daños psicológicos sufridos: “Chama, o sea una cosa es tener la fantasía de disfrazarte de opositora y gritarle a un chamo con disfraz de guardia que te amarre como hallaca y te pegue como traidor a la patria, y otra muy diferente es que literal sea un guardia nacional, ¿sabes? Tipo un subteniente que trabaja en una alcabala de verdad, o sea chama qué asco. Cuando me desperté y me dijo ‘buenos días, ciudadana’ empecé a sudar frío, me puse pálida y casi me vine en vómito. Yo de pana necesito bañarme en agua bendita mínimo por una semana”, explicó Delgado, mientras el subteniente Gonzáles Gonzáles le pedía colaboración para el desayuno.