Hotel del aeropuerto estrena habitaciones temáticas de los 89 países que no puedes visitar con tu pasaporte

El aeropuerto de Maiquetía estrenó esta semana su hotel Alex Saab Suites, un lujoso recinto lleno de caviar, piscinas y piscinas de caviar, que además cuenta con 89 habitaciones temáticas de todos los países a los que los venezolanos no pueden entrar sin visa por culpa de la crisis que generó Alex Saab.

Mientras organizaba los preparativos para la competencia de pádel sobre hielo en la cancha techada, el gerente del hotel, Augusto Gustavo Augustini Gustavini, comentaba a la prensa: “Bienvenidos al lujoso Alex Saab Suites, un negocio turbio que no tiene nada que ver con el honesto empresario, diplomático, santo y prócer venezolano Alex Saab. Aquí contamos con lujosas habitaciones temáticas de países a los que no podrías entrar sin visa siendo venezolano como Chile, Perú, Estados Unidos, México, Aruba, Curazao, Cuba, Narnia, Pixie World, el Sambil y pare usted de contar. Eso sí, igual necesitará visa para entrar a la habitación y si le vemos cara de maestro o de doctor de hospital se la negaremos, pero si llega a entrar en cada una cuenta con funcionarios de migración listos para jurungarle los orificios en busca de drogas o budares, sin duda una experiencia de 89 estrellas por tan solo un millón de dólares la noche o 40 millones a tasa BCV”, concluyó el gerente antes de recibir a 700 prepagos y un honesto empresario que reservó todo el hotel.