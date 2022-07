Este joven compró los repuestos del carro directamente al mecánico y ahora debe 30 millones de dólares por un filtro de aire

Una tragedia ocurrió a manos de Jesús Rivas, un mecánico maracayero que se aprovechó de que uno de sus clientes no sabía mucho de carros para vender él mismo los repuestos, ocultando, por supuesto, que iba a cobrar una pequeña comisión de poco más de 29.999.996 dólares americanos por el filtro de aire de un Aveo 2003.

El joven, Daniel Suárez, quedó devastado cuando le llegó la factura, empezó a sudar frío e inmediatamente se comunicó al medio más serio del país, El Chigüire Bipolar, para relatar los hechos: “Me jodió el mecánico, yo lo que quería era cambiarle el filtro del aire del motor al carro y me ofreció buscarlo él mismo. Me iba a cobrar el repuesto y 30 dólares por la mano de obra, que básicamente era quitar un maldito tornillo y ya, así que me confié. Cuando el becerro ese tenía todo listo me dice ‘listo patrón, son 30 millones de dólares’ se me bajó la tensión, pues resulta que según él, el pedazo de papel ese costaba lo mismo que el estado Apure disque porque era importado, asumo que desde Plutón porque con esa plata compraba yo el cohete para ir a buscarlo”, sentenció Daniel antes que lo corrieran del taller porque solo trabajan de 1pm a 1:30pm.