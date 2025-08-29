El político anti-oposición y líder de batallón de la Milicia Bolivariana, Henrique Capriles Radonski, obligó a CNN a realizarle una entrevista con el objetivo de denunciar que el político opositor del 2013, Henrique Capriles Radonski, está conspirando para “desestabilizar la Patria Bolivariana y acabar con el legado de Chávez”.

“Miren, señores, este tipejo lo que quiere es acabar con la revolución bolivariana a punta de cacerolitas y yogazos”, afirmó Capriles, con su escoba de reglamento en la mano. “Yo lo que propongo, escúchenme bien, es que a ese tal Capriles, que no es más que un majunche, escuálido de la burguesía fascista, hay es que meterlo preso ¡por jalabolaaaaaas! Y me disculpan la expresión los niños en casa, pero es que esa guachafita imperialista aquí no la vamos a aguantar, ¡no permitiremos que destruya el legado de nuestro comandante supremo ni hoy, ni en el 2013, ni nunca!”, concluyó Capriles, mientras los cayos en las manos —de tanto jalar bolas— le dificultaban borrar todos sus posts viejos criticando al chavismo