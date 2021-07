Lo que parecía un discreto agasajo, se tornó visiblemente incómodo al momento de cancelar la cuenta, cuando Carolina Mendoza, mejor conocida en Instagram como @CaroMakeUpUñasAndNailsFit, preguntó a la cajera del restaurante Caracas 212 +58 Guacamaya Bistró: “¿A cuánto reciben el story de Instagram”? para pagar la comida de 12 personas que habían celebrado con ella la llegada a 500.000 seguidores en la red social de Facebook.

Nuestro pasante subpagado quien se rebusca como Valet Parking en sus tiempos libres, logró hablar con la cajera Wendy Olivares, sobre lo sucedido con la influencer: “Esa muchachita vino como desubicada, ¿no? Vino como la gente que usa Google Maps en El Hatillo, no sé para donde creía ella que iba a llegar cuando me preguntó qué en cuánto estaba recibiendo la historia, como que cree que una es güevona. Yo le dije no mi vida, aquí no recibimos eso, aquí recibimos bolívares, dólares, Zelle, pepitas de oro, suscripciones de Amazon Prime, culo y hasta cheques. Sin embargo, ella dizque quería pagar con una supuesta exposición que no sé cómo la vamos a utilizar porque con eso no se compra ni un pollo”, sentenció Olivares mientras pasaba la tarjeta por el pelo de nuestro de pasante subpagado.