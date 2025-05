UN HOMBRE DE ALTO VALOR: Joven pasa a buscar a su cita<br>aprovechando viajes gratis de Yummy

Nada grita “hombre de alto valor” como buscar a tu cita en su casa en un cómodo automóvil manejado por un educado chofer, y Andrés Giraldo lo entendió a la perfección. Por eso aprovechó los tres viajes gratis que ofrece Yummy Rides cuando te registras en la aplicación para convencer a su amada de que él es el hombre ideal.

Enviamos a nuestro pasante en un Yummy –pagado por él mismo– hasta la residencia de Giraldo, quien nos ofreció más detalles acerca de esta estrategia para triunfar en el amor: “Hermano, gratis es gratis, ¿qué van a saber ellas que no tengo plata? Y digo ellas porque como Yummy funciona en casi todo el territorio nacional yo aprovecho para darle la cola a la gochita que tengo por allá cuando voy y la visito en San Cristobal, o la de Maracaibo, o la que tengo en Valencia, ¿sí me entiendes? El secreto es pintarse la barba con betún y dar una buena primera impresión, que no te vean pidiéndole a tu pana que te haga un pago móvil de emergencia y listo. De paso me metí en Yummy Club que me da descuentos y puntos, ¿tú sabes lo que es eso? Las chamas creen que soy todo un galán y lo que estoy es agarrando cualquier ventaja que consigo. Así ahorro para comprarme mi carrito y meterme a Yummer para hacer dinero como el hombre de alto valor que soy”, le explicó Giraldo a nuestro pasante mientras le quitaba el poco dinero que tenía para salir a cenar con otra chama más en Porlamar.