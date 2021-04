Joven sin amigos en Bogotá recuerda con nostalgia cuando tampoco tenía amigos en Caracas

Al pasear sola por las pintorescas calles de La Candelaria en Bogotá, Michelle Castillo (28) recordó con nostalgia aquellos hermosos días en su amada Caracas donde, al igual que en Colombia, tampoco tenía amigos por culpa de la emigración o el FAES.

Michelle, quien empezó a hablar bogotano 3 de bajarse del avión, ofreció declaraciones: “Ay, no, mijo, pero es que de verdad estoy recordando esto con un dolor ultra pesado en mi corazón, vea. Es que mire, hace unos años ya que vine desde Caracas pero esa despedida en Maiquetía fue de mis padre nada más, no tenía ningún amigo que me acompañara; ya todos se habían ido a Chile, Perú, Ecuador, Luxemburgo. Me la pasé sola un buen tiempo, sin planes, sin nada que hacer, ni con quien hablar, nadie con quien comerme unos tequeños, nadie que me apoye al decir que la arepa es venezolana, ningún amigo para darle hasta abajo al escuchar el Alma Llanera. Estar caminando ahora en Bogotá por estas calles sola, sin planes, sin nada que hacer, ni con quien hablar me recuerda exactamente a como estaba hace un par de años en Caracas, pero sin los tiroteos en la autopista a las 7 de la mañana”, comentó la joven mientras entraba a Zoom por décima vez al día para hablar con sus amigos.