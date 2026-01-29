Esta mañana la Castradora Obligatoria Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) emitió una sanción de 69.420.067 unidades tributarias contra Venevisión por interrumpir el maratón diario 24/7 de Súper Bigote con una foto de María Corina Machado. El ente consideró que el canal infringió el artículo Nº1B3C3RR0 de la Ley de Autocensura Obligatoria por Sapos.

El presidente de Conatel y dueño del Zelle a donde se debe pagar la multa, Wilfredo Callao Lavocca, explicó que no permitirán que Venevisión continúe violando los derechos de su único espectador en el país: “No podemos permitir que estos grandes conglomerados de medios desmantelados hace más de 15 años atenten contra el libre entretenimiento superbigotístico de la ciudadanía, generen zozobra diciendo verdades, o peor aún, inciten al pensamiento crítico divulgando noticias reales. Cuando vi que taparon mi episodio favorito de Súper Bigote con una foto de María Cori… Digo, de la sayona, casi me da un infarto. Ni siquiera pude terminar de ver la parte donde salvan al mundo explotando a Lele Pons con su rayo de lentejas. Por eso tomé la decisión de que deben pagarme una multimillonaria multa directamente a mi Zelle, WilfreElChicoHot@cantv.net, antes de las 6 P.M del día de hoy, de lo contrario me veré en el deber de decomisar todos los equipos del canal, incluyendo el Xiaomi con el que graban, las secretarias y las pasantes riquiquitas. Ya saben, están advertidos señores de Venevisión” explicó Callao mientras clausuraba la boca de una señora del Cafetal que criticó a Maduro en voz alta.