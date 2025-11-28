Capriles convencido de que la mejor forma de salir de Maduro es consentirlo hasta que sienta culpa

Henrique Capriles Radonski elevó la manguangua a niveles nunca antes vistos por los venezolanos, asegurando públicamente que la mejor estrategia para liberar a Venezuela es consentir a Nicolás Maduro hasta que sienta remordimiento por haber tratado tan mal a los ciudadanos.



Mientras preparaba un delicioso quesillo de cinco kilos para picárselo a Nicolás Maduro, Capriles tomó un descanso para declarar ante los medios: “El pueblo logrará salir de la tiranía del presi más lindo, Nicolás Maduro, todos sabemos que tiene la democracia acaparada y yo se la voy a ir a sacar. La estrategia que planteo es regalarle labubus, hacerle masajes en cada una de sus papadas y tenerlo bien alimentado con licuados de chicharrón para que nos agarre cariño. Una vez nos quiera, va a sentir lástima por todo lo que nos ha hecho y renunciará, sencillito, sin involucrar a los gringos, ni los rusos, ni cuestionar mi relación con Odebrecht. Vamos todos juntos a descargar nuestra arrechera amasando estos tequeños para que queden ricos y no le den acidez a Maduro”, concluyó el líder de los opositores bolivarianos inscritos en el PSUV.