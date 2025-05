Tom Cruise arriesga su vida en stunt donde enamora a esposa de un policía

La estrella de Hollywood, creyente de la cienciología e inventor del Cruising, Tom Cruise, demostró una vez más que está dispuesto a poner su vida en peligro con tal de conseguir la toma perfecta. Esta vez, arriesgándose por completo durante la grabación de Misión Imposible: Dead Reckoning al enamorar a la esposa de un oficial de la Policía Nacional Bolivariana.

Aunque esta temeraria hazaña grabada en Caracas junto a un equipo de rodaje especializado pudo ponerle un fin no sólo a su carrera, sino a su vida, Cruise explicó que valió la pena cada segundo: “Como dice mi gran ídolo Romeo Santos: ‘100% heterosexual’, ¿qué? ¿pensaron que iba a decir esa de que una aventura es más divertida si huele a peligro? Yo esto lo hice porque me encanta una loca, una diablita, tú sabes como es. La adrenalina de que el marido nos encuentre en medio del acto en su propia cama no tiene comparación, es mejor que cualquier droga. Pero si hablamos de peligro físico, al final eso es lo que sobra en la película, donde fácilmente todo pudo salir mal cuando grabamos en un avión de Conviasa, pasando por alcabalas en Caracas por la noche o durante la escena de persecución en la carretera Lara-Zulia. Yo creo que hay un poco para cada persona, así que vayan a verla en el cine, en la pantalla más grande que consigan”, afirmó Cruise, mientras se metía en los baños del Sambil para hacerle honor a su apellido.