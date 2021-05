¿Empleada del mes? Esta community manager le ofreció 7 tiros a comprador que pidió precio

En un suceso que marcará un inolvidable e increíble giro de eventos en su vida , esta tarde María Paula Gutiérrez recibió un papel reciclado con el título de “Empleada del mes” escrito a mano por su jefe con un marcador que se estaba quedando sin tinta. Gutiérrez se hizo acreedora de este título luego de amenazar con meterle siete tiros a un comprador que le preguntó por el precio de un producto a pesar de estar publicado.

Gutiérrez, quien maneja la cuenta de Instagram de la marca “AvilaTepuy_Guacamaya2, más que una marca, un corotero”, nos habló de la interacción con un cliente que hizo que su vida diera un vuelco de un día para otro: “Ay, ojalá hubiese sido solo por eso. El señor quería comprar una cuerda de saltar que brilla en la oscuridad y que grita ‘¡Muy bien, vaquero!’ cada vez que saltas. Ok, no lo juzgo; he hecho cosas peores que me llevaré a la tumba. Pero el producto estaba publicado con su precio desde hace 2 días, en la imagen y en el caption dice claramente que tiene un costo de 70 dólares. Subimos historias con el precio. El catálogo tiene el precio. El precio estaba en todos lados. No hay excusas. Pero no, el señor tuvo que preguntar ‘¿precio?’ 5 veces en todas las fotos del productos y como respuesta a la historia QUE TENÍA EL PRECIO. ¿¡Es en serio!? No aguanté. Le ofrecí siete balazos directo a su diminuto cerebro que no tiene capacidad para leer. Ese es su precio. Mi jefe nunca me había visto así. Creo que se impresionó con mi buen manejo de la situación, porque además no queremos clientes brutos. Aunque si están dispuestos a pagar 70 dólares por una cuerda de saltar usada… bueno mejor me callo. No vaya a ser que me gane el título el mes que viene también”, dijo Gutiérrez, a quien su jefe ahora le tiene miedo y aprecio.