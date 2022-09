IMPRESIONANTE: Este joven no dejó de ser tu amigo cuando se enteró que tenías novio

Un hecho tan impresionante como tener agua por más de una semana ocurrió el día de hoy cuando Carlos Fuentes, decidió seguir teniendo la misma amistad con Ana Ferrer, a pesar de que se enteró de que tenía novio.

Fuentes, quién a pesar de que su amiga está empatada, sigue portándose como su fiel amigo, comentó: “No te voy a negar, Ana está buenísima, pero eso no quiere decir que yo quiera tener algo con ella… que si quiero, pero tú me entiendes, al final ella decidió estar con alguien más, pero si se resbala, tu sabes. Igual, la verdad es que no importa pues, yo puedo seguir siendo su amigo aunque ella tenga algo con alguien más, no es que me vaya a picar nunca o le voy a tener celos. Seguramente me va a sacar un poco el culo y me va a usar de pañito de lágrimas cuando peleen, pero ahí voy a estar yo, siendo el amigo que ella decidió tener y el amigo que su novio va a odiar y le va a tener idea”.