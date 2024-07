Señor que decía que Biden era demasiado viejo para ser presidente ahora apoya al candidato más viejo para las elecciones

Con el retiro de Joe Biden de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, su contrincante, Donald Trump, se convierte en el candidato a la presidencia más viejo que ha tenido el país americano a sus 78 años de edad. Situación que incomoda a Mauricio Blanco, un latino que argumentaba que Biden era muy viejo para gobernar y que debía dimitir, pero que ahora apoya a Trump.

“¿Pero cómo iba a gobernar ese anciano?, no sabía ni dónde estaba parado, en cambio a mi catire Trump todavía le quedan un par de meses antes de que empiece a usar pañal y pegar gritos cuando olvide qué hace en la Casa Blanca. Una cosa es ser un viejo decrépito y otra muy distinta es ser un viejo decrépito que me cae mal, no nos confundamos, si yo apoyo a Trump es porque sé que él es el indicado para tener los códigos nucleares, ¿qué podría salir mal si se los damos a alguien con una ligera demencia senil?, al menos no es tan cabilla como la de Biden que si tose se la parte una costilla, Trump es el tipo, solo él puede esquivar balas mientras lee cifras del problema migratorio de mi amado Estados Unidos, ¡fuera de mi país, malditos centroamericanos!”, aseguró el hondureño quien iba tarde para su trabajo en el norte de Tegucigalpa.