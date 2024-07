"Si la oposición gana no vamos tener educación pública", dice chavista que no sabe leer

Fuertes advertencias fueron expresadas hoy en Caracas por parte de Arquímedes Sánchez, un ciudadano de 35 años que, a pesar de no saber leer, escribir ni contar más allá del número 3, asegura que un país bajo el mandato de la oposición no tendría educación pública, limitando el acceso a los terrenos baldíos que hoy el gobierno llama escuelas públicas.

Mientras se amarraba el pantalón con un pedazo de plástico que recortó de una bolsa CLAP, Arquímedes advertía a los ciudadanos: “La oposición solo traerá miseria, nos piensan quitar la educación pública como, por ejemplo, ese pedazo de pared desconchado que yo llamo escuela. Ahí estudié como por 20 días y ni me gradué porque nunca vinieron los profesores que estaban trabajando en el supermercado empacando compras. El capitalismo es terrible, te ves obligado a trabajar y no puedes vivir de jalar bola por un bono de 15 dolitas, ¿pueden creerlo? Pero eso no es lo peor de todo, porque bajo el gobierno de Edmundo seguro van a desaparecer misiones como Barrio Adentro. ¿Cómo vamos a tener una buena salud sin los rezos y ramazos que nos dan ahí? ¿Qué pretenden, que el sueldo alcance como para que todos tengan un seguro de vida? De verdad que la oligarquía de los apellidos, segundos nombres y hasta terceros nombres no tiene límites”, concluyó el fanático del chavismo antes de reproducir “Si te vuelvo a expropiar” de La Melodía Perfecta en un vergatario con la pantalla rota.