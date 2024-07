Nace en Maturín Saloteldo BrujoTelasco Pérez González

Esta mañana se celebró en la ciudad de Maturín el milagro de la vida –y el único que han presenciado en 25 años– en el hospital José Antonio Serres, al ver nacer al joven Saloteldo BrujoTelasco Pérez González, con un peso de 8 kilos gracias a la nutrichicha durante el embarazo.

Según su padre, Jorge Andrés Pérez, el tradicional nombre compuesto venezolano fue elegido para honrar a la selección vinotinto, puesto que el bebé fue concebido celebrando una de sus victorias: “Hermano cómo no le voy a poner ese nombre a mi hijo si la cogida que le pegué esa noche de octubre a mi esposa estaba inspirada en la cogida que le metimos tres a cero a esos chilenos en el Estadio Monumental. Escuchen bien, ¡TREEES A CEROOOO! Hasta el día de hoy Gary Medel todavía se asusta cuando ve un enano porque piensa que es Soteldo. Ahora con esta Copa América me va tocar decirle al primo mío militar que me consiga un enchufe por ahí porque estamos planificando que nazca Darwinbello Aramburomo”, explicó Pérez, quien no le ha comprado los pañales al bebé pero sí su pijama vinotinto.