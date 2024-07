Joven espera resultados del 28J para decidir si los 700$ de su cartera se van en un boleto o en ron

Al igual que las obras del metro Guatire-Guarenas, los planes de millones de venezolanos se encuentran totalmente paralizados a la espera del resultado de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Este también es el caso de Juan David Fonseca, un joven de 25 años que esperará al domingo para decidir si compra un pasaje a España o gasta toda la plata en ron, cervezas y tusi.

Mientras anotaba canelita y cocuy en la lista de compras nerviosas, Fonseca nos comentó sobre su nerviosismo antes de las elecciones: “Chamo, todo el mundo está esperando a ver qué pasa el domingo para decidir qué van a hacer con sus vidas, porque imagínate que eliges quedarte e invertir en un negocio y resulta que gana Er Conde, ¿qué coño haces en esa situación? Una locura, ¿me entiendes? Al final, lo único que sé es que si gana Maduro me voy a gastar esos ahorros en un pasaje para España y le voy a caer a un primo mío; le va a tocar gastarse los ahorros manteniéndome unos seis meses, pero para eso es la familia. Y bueno, si gana Edmundo, esa platica me la voy a beber, me la voy a oler, me la voy a inyectar, voy a perder la consciencia durante unos ocho meses y luego pienso qué hacer con mi futuro”, explicó Fonseca.