Amigo secreto se torna incómodo cuando chamo que regaló iPad recibe dulce de guayaba

Joel Sánchez, un Yaracuyano de 33 años, usó todas sus utilidades para comprar el mejor regalo de amigo secreto que pudo: un iPad Pro de última generación, con el objetivo de impresionar a los asistentes del evento y dejar clara la enorme brecha salarial con el resto de la empresa. Sin embargo, en lugar de alegría la celebración se tornó incómoda cuando Joel recibió un dulce de guayaba de Ana Oropeza, su amiga secreta.

Luego de comer su ostentoso regalo de 35 Mg de sumbadán, Joel aclaró que no estaba molesto: “No estoy picado, yo sabía el riesgo de llevar un iPad a un amigo secreto donde el límite era de 20 dólares. Además, mi dulcito estaba buenísimo, no tan bueno como el Apple Pencil que incluí en mi regalo, pero al menos a esta dulzura casi ni se le nota el sabor a que costó 5 bolos. Mantengo mi posición de que lo que importa es dar, no recibir, así que el año que viene me voy a lucir en el amigo secreto regalando ¡una caravana de…” concluyó Joel antes de sufrir un infarto por ver que a Ana le regalaron un Camaro 2