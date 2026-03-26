Maduro anuncia rifa para pagar sus abogados

El ex-dictador y compañero de celda de Luigi Mangione, Nicolás Maduro, anunció una gran rifa revolucionaria para poder pagarle a sus abogados en Estados Unidos durante su juicio donde se le acusa de narcoterrorismo. El costo por cupo será de tan sólo $1 y los participantes podrán ganar increíbles premios como su colección de funkos o a Elias Jaua.

La rifa fue anunciada a través de un post en su cuenta de Instagram con el siguiente texto: “Venezolanos y venezolanes, yo sé que no siempre hemos tenido la mejor relación, hemos pasado por tiempos difíciles. Hasta les di la dieta de Maduro antes que inventaran el Ozempic. En estos difíciles momentos, necesito de todo su apoyo para poder pagarle a mis abogados, porque el gobierno fascista, marcorubista y delcyrodriguista de los Estados Unidos no me permite acceder a mi cuenta de banco en Andorra. Por eso estoy organizando está gran rifa patriótica por tan sólo un dolarito, ¿verdad? Donde podrán participar por impresionantes premios como mi cuenta de Fortnite, mi colección de zapatos Loro Piana y hasta una de las 7.000 réplicas de la espada de Bolívar que tengo guardadas en Miraflores. Para más información, escribanme por DM y les mando los datos del pago móvil”, detalló Maduro, mientras gastaba cientos de miles de dólares pagándole a gringos comunistas para que protestaran en su favor.