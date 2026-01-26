Delcy asegura que ella hace lo que le da la gana siempre y cuando Trump esté de acuerdo

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se las cantó claritas al Presidente de los Estados Unidos anunciando que ella siempre ha hecho lo que le da la gana con la previa autorización del mandatario naranja.

En un acto rodeada de chavistas intentando justificar que su líder haga todo lo que Donald Trump le ordena públicamente hacer, Delcy dejó claros los puntos sobre las haches: “Aquí no va a venir ningún imperialista a decirnos que hacer, si le hemos vendido petróleo a Estados Unidos, lavado el carro a Marco Rubio, nos hemos tatuado la cara de Trump ha sido por voluntad propia, no porque nos lo ordenen. Yo soy la Presidente de Venezuela y hago lo que el pueblo me diga, y lo que me dice el pueblo hoy es preguntarle a Trump si puedo hacer un show don drones con la cara de Maduro para que las bases del PSUV crean”, aseguró Rodríguez antes de que empezara el cineforo sobre la película de Melania en el Panteón Nacional.