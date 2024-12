Trago de ponche crema hace que abuela revele que los fulanos terrenos nunca existieron

Es bien sabido que una típica noche decembrina venezolana se resume en comer, beber y, por supuesto, pelear por los terrenos. De las últimas dos actividades se encargó la señora Gladys Martínez, quien, con solo medio sorbo de ponche crema, reveló sus secretos más oscuros frente a toda la familia.

El suceso que cambió para siempre a los Martínez ocurrió la noche del 24 de diciembre, cuando “Doña Gladys” se vio en la obligación de confesar que los famosos terrenos que siempre presumía y por los cuales todos sus hijos y nietos llevaban años esperando su fallecimiento, en realidad, nunca han existido. Enviamos a nuestro pasante subpagado a la fatídica escena para investigar más a fondo lo sucedido. Allí, pudo conversar con Orlando Martínez, hijo mayor de Gladys y uno de los más afectados por la situación: “No vale, yo no puedo creer esto, chico. Bueno, ahora que lo pienso, mi mamá siempre se negaba a mostrarnos fotos de esos fulanos terrenos porque decía que era de mala educación, y nunca entendí por qué. ¿Qué sigue? ¿Confesar que mi papá en realidad falleció de algo aburrido, como un infarto o algo así, y no de un coma etílico por tomar ron de bolsa? Esto nos va a tomar varias navidades superarlo como familia. ¿Sabes cuántos botellones de agua he cargado en esta casa para ganarme esos terrenos? Esto se siente como una puñalada por la espalda. ¡Fuera ‘e chinazo, compadre!”, finalizó el señor Orlando mientras metía en el airfryer una hallaca que había quedado del diciembre anterior.