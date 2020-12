Pequeñín de 29 años todavía finge no saber quien es el Niño Jesús

El joven Ernesto Luengo, nombrado “el más pequeño de la casa” por su familia, cumplió en estas navidades 29 años fingiendo que no sabe que el Niño Jesús son sus papás.

Nuestro pasante subpagado —la única persona de nuestra redacción que trabaja en diciembre— se “ofreció voluntariamente” para ir a la casa de los Luego a recoger las declaraciones de Ernesto, también conocido como “Nenesto”: “¿Lo del Niño Jesús? ¡Claro, desde quinto grado lo supe! Lo que pasa es que como me portaba muy mal, decidí hacerme el loco; me daba miedo que si reconocía que sabía la verdad, me matearan con unas medias como le hacían a mis hermanos o —peor aún— que no me dieran un carajo. Y ya después seguí fingiendo porque me da cosita con los viejos, pobrecitos, ya están en una edad que cualquier cosa que tú los saques de la rutina puede ser mala para ellos. Y bueno, una cosa trajo a la otra, y aquí me tienes a los 29 años “escondiendo” ese secreto. Tú muere callado, ¿okey?” le dijo Luengo a un compungido pasante subpagado, que cuando salió de la oficina esta mañana jamás imaginó que iba a descubrir la verdad sobre el Niño Jesús de esa manera.

Luego de repuesto del shock inicial, nuestro empleado del mes conversó con el señor Guillermo Luengo, papá de Ernesto: “No joda vale, ese pendejo de Ernesto cree que uno es un güevón vale, dizque 29 años y poniéndole cartas al Niño Jesús, como si no supiera que todos los años somos nosotros que le regalamos vainas porque su madre lo mantiene malcriado. No puede ser que Olga todavía ande diciéndole “Nenesto” y pellizcándole los cachetes a ese rolo de tarajayo. El año pasado pidió una cámara fotográfica porque dizque iba a ser fotógrafo de lencería y ni eso, porque ni una foto tomó. Ya ha pasado por todas las cosas que hacen los güevones que no saben qué hacer con su vida: fue chef, community manager, comediante, skater, pasante de páginas web y fotógrafo. Lo que le falta es hacer trading y por mi madre que lo desheredo”.