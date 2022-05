Agencia de publicidad premia a su esclavo del mes

Aunque no estamos en la Edad Antigua donde la esclavitud era común, las agencias de publicidad se han encargado de romper todas las reglas sociales y tener en vez de empleados, tienen esclavos. La agencia “Publicidad y Marketing Orgánico C.A” no se escapa de esta realidad, ya que aseguraron este miércoles que ellos no son tan malos porque premian a su esclavo del mes con un inigualable bono de $1.5.

Enviamos a nuestro pasante subpagado —quien pudo entender perfectamente la situación de los empleados de la agencia de publicidad— a entrevistar a Carlos Sánchez, encargado de la cantidad de 3,5 esclavos, este declaró: “Mira, hay toda una campaña de desprestigio hacia mi empresa porque y que yo no pago lo justo, la verdad todos ellos están felices de formar parte de esta hermosa familia, aquí nadie está en contra de su voluntad. Además, ese bono que damos, nadie más lo hace, nos gusta escoger el esclavo del mes por la cantidad de likes que tiene cada post, por ejemplo, si un post llega a 7.000 likes, nosotros lo premiamos con un bono base de $1.5 y una deliciosa lata de sardina. ¿Quién hace eso? Solo nosotros; aquí todos estamos cómodos y conformes con lo que se gana”, finalizó Sanchez mientras nuestro pasante le preguntaba si tenían una vacante disponible.